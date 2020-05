Hedgefond ser til gull: «En av de mest undervurderte eiendelene man kan investere i»

Bloomberg skriver at hedgefondforvaltere som Paul Singer, David Einhorn og Crispin Odey er blant dem som har troen på gull. Det samme gjelder kapitalforvaltere som Blackrcok og Newton Investement Management.

«Gull er den eneste flukten fra global inntjening. På kort sikt vil pengene tjene på inflasjon-satsen», skriver Odey i et notat.

Ved slutten av mars var gull den tredje største posisjonen til den London-baserte hedgefondforvalteren Odey.

UTVIKLING: Gullprisens utvikling siden 1998. Foto: Tradingview

Grunnen til at flere ser til gull, er at sentralbanker kommer med en rekke kraftige tiltak i coronakrisen. Det gjør at noen tror verdien av valutaer vil svekkes.

Samtidig har gullprisen gått opp den siste tiden. Fredag kostet gull 1.751,69 dollar pr. unse, det klart høyeste siden sent i 2012.

Noen tror gull kan stige langt mer fremover også. Bank of America tror gull kan gå helt opp i 3.000 dollar pr. unse.

«De siste månedene har gull økt i pris til en viss grad, men vi tror det er en av de mest undervurderte eiendelene man kan investere i som eksisterer i dag», skrev Singers Elliot Mangement i et brev til investorene i april, ifølge Bloomberg.