dette vil påvirke oslo børs

(Saken oppdateres)

OBX-futures er mandag morgen opp 1,07 prosent.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,9, 1,5] prosent.

– Investorene frykter en ny smittebølge vil skylle over verden, nå som stadig flere land gjenåpner sine aktiviteter. Når det er sagt, tallene har ikke forverret seg vesentlig til nå.



– Positive kommentarer fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell, ga oppgang i Asia i mandag. Powell sa i et intervju med CBS News (60-minutes) søndag, at han ikke så for seg at landet vil gå inn i en depresjon selv om dagens arbeidsledighetstall er lik de vi hadde under depresjonen på 30-tallet.

– Oljeprisen har løftet seg ytterligere gjennom helgen som en følge av bedret markedsbalanse. Oljeetterspørselen stiger nå gradvis i takt med at flere land åpner opp sine respektive økonomier. I tillegg strupes oljeproduksjonen dag for dag.



Asia

I Japan stiger Nikkei 0,58 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,61 prosent, og CSI 300 styrkes 0,65 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,40 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,26 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,73 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 3,38 prosent til 33,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,74 prosent til 30,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Amerikanske aksjer endte fredag relativt flatt etter en volatil dag på børsene i New York.

Dow Jones steg 0,14 prosent til 23.657,75, mens Nasdaq klatret 0,79 prosent til 9.014,56. S&P 500 endte opp 0,39 prosent til 2.863,70.

Uken totalt var den tøffeste på de amerikanske børsene siden corona- og oljekrisen inntraff for fullt i slutten av mars.

Både Dow Jones og S&P 500 falt minst 2,4 prosent denne uken, mens teknologitunge Nasdaq stod imot noe av fallet og endte ned bare 1,7 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen avsluttet fredag uken med en oppgang på 2,22 prosent til 753,61 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5 milliarder kroner.

BerGenBio gikk opp 18,51 prosent til 46,10 kroner. Nordea-forvalter Jakob Vossgård trakk aksjen frem som en doblingskandidat til Finansavisen.

River iGaming gikk til topps på vinnerlisten og steg 86,68 prosent til 8,55 kroner. Kvartalsrapporten viste at selskapet drar nytte av strategiskiftet som ble satt ut i livet fra årsskiftet.

Dette skjer i dag:

Makro:

Japan: BNP 1. kv., kl. 01.50

Kina: Boligprisindeks 1. kv., kl. 03.30

USA: NAHB boligindeks mai, kl. 16.00

Annet:

Q-Free: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 09.00

Norwegian: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 12.00

Utenlandske:

Ryanair, Telecom Italia

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)