Asetek lanserer tilbakekjøpsprogram

Asetek har bestemt seg for å starte med et tilbakekjøpsprogram. Programmet vil bli utført gjennom kjøp i markedet, og andeler som blir kjøpt under programmet vil bli brukt til å dekke selskapets forpliktelser i henhold til sine ansattes opsjonsprogrammer.

Asetek sier de vil maksimalt bruke 4,5 millioner dollar på å kjøpe tilbake aksjer, og at selskapet ikke skal kjøpe tilbake mer enn 1.038.082 aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet ble iverksatt mandag, og vil være gyldig frem til 30. september 2020, og vil bli administrert av SEB på vegne av Asetek.