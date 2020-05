Råvaresjef peker på shortskvis: - Prisene vil falle i morgen

– Det er veldig sterkt nå på morgen, fire prosent pluss for brent-oljen og fem prosent opp på WTI, sier råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop til Finanavisen.

Han minner om at det på samme tid en måned tilbake, da mai-kontrakten for WTi rullet av, var kaotisk i markedet med priser ned mot minus 40 dollar.

– Da falt oljeprisen fordi det ikke var noen kjøpere, og selgerne måtte ut av kontrakten, sier Schieldrop, og fortsetter:

– Nå ser det ut til at det er motsatt fortegn på den dynamikken. Det er mange som har sittet short i juni-kontrakten for WTI, for å gjenta suksessen fra sist måned. Men det vi ser nå er at juni-kontrakten for WTI handles høyere enn juli-kontrakten.

Han mener juni-kontrakten er dyttet unaturlig opp i forhold til juli-kontrakten.

– Det er en veldig spesiell situasjon akkurat idag. Kanskje har man fått en liten shortskvis på juni-kontrakten for WTI som ruller av i dag, sier Schieldrop, og legger til:

– Jeg forventer at prisen vil falle tilbake igjen når denne kontrakten har rullet av. Det skjer allerede fra i morgen av.

Se hele morgensendingen her: