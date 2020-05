Innsider selger i XXL

Styremedlem og primærinnsider Maria Aas-Eng med nærstående parter har solgt 24.000 aksjer i XXL mandag. Transaksjonen ble gjort gjennom selskapet Art Vandelay Industries til en kurs på 10,70 kroner pr. aksje.

XXL har i dag implementert et investeringsprogram for visse styremedlemmer. Maria Aas-Eng vil gjennom sitt heleide selskap Pennypacker Inc investere en halv millioner kroner millioner kroner i XMI, tilsvarende 797 aksjer i XMI, noe som vil gi henne et indirekte eierskap på 0,12 prosent i XXL Sport & Villmark som en del av investeringsprogrammet