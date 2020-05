Konsernsjef i NEL solgte aksjer for 53 millioner

Mandag valgte konsernsjef i NEL, Jon André Løkke, å utøve opsjonene sine i selskapet, og anskaffet seg 6 millioner aksjer i selskapet.

Aksjene ble kjøpt til en kurs på 3 kroner per aksje, og kostet konsernsjefen 18 millioner kroner til sammen. Opsjonene ble tildelt Løkke da han ble ansatt som konsernsjef for Nel i 2015.

Videre kommer det frem i en børsmelding mandag kveld at Løkke har solgt 4,5 millioner aksjer for 11,77 kroner per aksje. Det vil si at han solgte aksjer for 53 millioner kroner.

Etter transaksjonen sitter Løkke på 2,7 millioner aksjer.

Nel-aksjen falt 0,1 prosent til 11,61 kroner mandag. Hittil i år har aksjen steget 34,3 prosent, mens den er ned 4,9 prosent den siste måneden.