dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0,1-0,7 prosent.

«Positive vaksinenyheter og heftig oljeprisrally fikk investorene til å gå av hengslene mandag. Fed-sjef Jerome Powell ga også uttrykk for at økonomien først vil komme tilbake til gamle nivåer når verden kan vaksineres på en effektiv måte. Det er for øvrig naturlig å anta vi vil komme dit på ett eller annet tidspunkt gitt at hele verdens ekspertise jobber målrettet mot dette», skriver Berntsen i dagens morgenrapport.

OBX-futures indikerer en oppgang på 1,2 prosent.

Tirsdag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 34,78 dollar, ned 1,78 prosent.

Asia

Det har vært en fin dag på flere av børsene i Asia.

Den japanske Nikkei 225-indeksen er opp 1,88 prosent, Hang Seng-indeksen i Hong Kong er opp 1,81 prosent, Shanghai Composite er opp 0,69 prosent mens FTSE Straits Times-indeksen i Singapore kan vise til en oppgang på 1,85 prosent.

Endelige tall viser at den japanske industriproduksjonen falt 3,7 prosent i mars sammenlignet med måneden før.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen steg mandag. Utviklingen kom i kjølvannet av håp om at det kommer vaksine mot coronaviruset. I tillegg var vekstfaktoren i nye smittetilfeller av coronaviruset på sitt laveste siden 26. april.

Dow Jones steg 3,85 prosent til 24.597,4, S&P 500 la på seg 3,15 prosent til 2.953,9 mens teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,44 prosent til 9.234,8.

Oslo Børs

Oslo Børs startet uken i grønt. Da børsen stengte sto hovedindeksen i 771,58 poeng, opp 2,38 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,95 milliarder kroner.

Børsnykommeren Pexip fortsatte oppturen og la på seg ytterligere 12,7 prosent før aksjen sluttet på 103,70 kroner.

Også XXL steg markant, og aksjen endte opp 18,6 prosent til 11,63 kroner. Økningen kom etter en fortinssrettsemisjon der totalt 43,6 millioner aksjer ble kjøpt av Altor Invest. Etter emisjonen vil Altor Fund IV indirekte ha en eierandel på 23,53 prosent av aksjene i XXL.

Dette skjer i dag

Resultat 1. kvartal:

Salmar: Kl. 06:30, webcast kl. 08:00

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Kid: Kl. 07.30, webkonferanse kl. 09.00

Bouvet: Kl. 11.00 webcast

EAM Solar: Kl. 13.00 Zoom

SpectrumOne

Makro:

Norge: Skatteregnskap april, kl. 08.00

Japan: Industriproduksjon mars, kl. 06.30

UK: Arbeidsledighet (ILO) mars, kl. 08.00

Sverige: Emitterte verdipapirer april, kl. 09.30

ØMU: Byggeproduksjon mars, kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks mai, kl. 11.00

USA: Boligbygging april, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Home Depot

Walmart

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)