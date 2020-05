Kronen styrker seg

Den norske kronen styrket seg mot den felleseuropeiske valutaen gjennom hele handledagen i går og fortsetter i dag oppgangen.

I skrivende stund står USDNOK i 9,97 og er med det under tosifret for første gang siden de skjebnesvangre ukene i starten av mars da kronen falt hele 31 prosent, fra 9,23 kroner til 12,07 på det laveste.

Krysset EURNOK falt fra 11,05 i tidlig europeisk handel og avsluttet rundt 10,95-nivået ved stenging i New York. Nå står euroen i 10,91.

DNB Markets skriver i en teknisk kommentar tirsdag morgen at den norske kronen «nå viser en noe fastere underliggende tendens, men selv om EURNOK-kursen stadig noteres under det sentrale støtteområdet ved 11-blank vurderer meglerhuset fortsatt kronen som sårbar og at korreksjoner ikke skal utelukkes».

Årsaken

I mangel av nøkkeltall har nok kombinasjonen av en videre oppgang i oljeprisen sammen med økt risikoappetitt i markedene bidratt til at kronen har styrket seg forbi 11-tallet mot euroen.

Større og raskere kutt i oljeproduksjonen enn tidligere ventet har bidratt til å støtte oljeprisen de siste ukene.

I tillegg har flere og flere land startet å lempe på restriksjonene, noe som fører til økt mobilitet og økt etterspørsel for olje. Slikt får prisene – og dermed også kronekursen – til å stige.

Nedsiderisikoen har dermed blitt mindre og gitt støtte til kronekursen.