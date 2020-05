Tyske investorer mer positive til fremtiden

ZEW-indeksen, som måler fremtidsutsiktene for tysk økonomi, endte på 51,0 poeng så langt i mai, opp fra 28,2 poeng foregående måned, melder TDN Direkt.

Indeksen knuste dermed forventingene om et nivå på 32 poeng, ifølge Direkt Makro.

– Optimismen stiger og stadig flere har troen på at det vil komme en økonomisk snuoperasjon fra sommeren og utover, sa ZEW-president Achim Wambach i en uttalelse.

Indeksen regnes for å være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover. Den lages ved at inntil 350 investorer og analytikere blir spurt om hvordan tysk økonomi vil se ut det nærmeste halvåret. Er indeksen positiv, så er flere av de spurte optimistiske, og motsatt hvis den er negativ.