BofA-undersøkelse: Fondsforvaltere trakk til teknologiaksjer

Den viser at investorer fortsatt er «bearish» til aksjer, og at de venter en langsommere økonomisk bedring etter hvert som risikoen for en ny bølge av coronavirus avtar.

BofAs undersøkelse viser at den største bekymringen er at smitten skal ta seg opp igjen. Langvarig høy arbeidsledighet også er en risiko, går det frem av mai-undersøkelsen, gjengitt i Reuters.

Markedene raste i mars, men har siden hentet deler av fallet inn. Blant annet er Nasdaq Composite i pluss for året. Mye takket være kraftige tiltak fra den amerikanske sentralbanken og regjeringen.

Mai-undersøkelsen til BofA viser at 75 prosent tror utviklingen blir U- eller W-formet, mens bare 10 prosent av 194 som svarte, venter at det blir V-formet utvikling.

Kontantnivået blant de spurte fondsforvalterne var på 5,7 prosent, mot 4 prosent i februar.

Den mest "overfylte" handelen i mai var amerikanske teknologi- og vekstaksjer, ifølge Reuters.

Hedgefond økte eksponeringen for aksjer med 15 prosent til 34 prosent, det er den største økningen siden juni to år tilbake.