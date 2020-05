Analytiker anbefaler å kjøpe aksjer i Beyond Meat

Analytiker i BTIG, Peter Saleh, kom ifølge TheStreet ut med en fersk analyse av Beyond Meat, der han anbefalte å kjøpe aksjer. Beyond meat er en produsent av plantebaserte kjøtterstatninger, og har hatt en god periode på børs.

Selskapet gikk på børs til en aksjekurs på 25 dollar i 2019, mens den tirsdag er opp 6,8 prosent til 138,7 dollar.

Saleh setter 174 dollar som kursmål på aksjen, noe som innebærer en oppside på 25,5 prosent.

Analytikeren peker på at trenden med å prøve plantebaserte kjøtterstatninger vil øke fremover. Samtidig mener han at Beyond Meat er i en god posisjon til å få kunder som McDonald's, Starbucks og Dunkin' Brands.