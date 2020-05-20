Dette skjer i dag – onsdag
Her er finanskalenderen for onsdag 20. mai.
Resultat pr. 1. kv.:
Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Multiconsult: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 12.00
NRC Group: Kl. 07.00 webcast, Q&A kl. 11.00
Selvaag Bolig: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf.konf. kl. 14.00
Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 13.00, virtuell presentasjon kl. 14.00
Frontline: Kl. 15.00 webcast/tlf.konf.
SFL Corporation: Kl. 16.00 webcast/tlf.konf.
American Shipping Company, Borgestad, Posten Norge, Thin Film Electronics
Makro:
Norge: Forventningsundersøkelse 2. kv., kl. 10.00
Japan: Maskinordrer mars, kl. 01.50
Kina: LPR, kl. 02.30
UK: KPI april, kl. 08.00
UK: PPI april, kl. 08.00
Sverige: Kapasitetsutnyttelse 1. kv., kl. 09.30
Sverige: Sparebarometer 1. kv., kl. 09.30
Sverige: Sysselsettingsstatistikk 1. kv., kl. 09.30
Sverige: Ledige stillinger 1. kv., kl. 09.30
ØMU: Driftsbalanse mars, kl. 10.00
ØMU: KPI april, kl. 11.00
Canada: KPI april, kl. 14.30
ØMU: Forbrukertillit mai, kl. 16.00
Annet:
Thin Film Electronics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00
Euronav: Ekstraordinær generalforsamling, Belgia, kl. 11.00
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00
Sverige: Halv dag på Stockholm-børsen
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30
Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)