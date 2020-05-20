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Dette skjer i dag – onsdag

Her er finanskalenderen for onsdag 20. mai.

SSB: Legger frem sine tall for ukentlig lakseeksport kl. 08. Foto: Iván Kverme
Børs
Siri Knutsen Vosgraff
Publ. 06:37 - 20.05.20 | Oppd. 06:37
Henning Christensen
Publ. 06:37 - 20.05.20 | Oppd. 06:37

Resultat pr. 1. kv.:

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Multiconsult: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 12.00

NRC Group: Kl. 07.00 webcast, Q&A kl. 11.00

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf.konf. kl. 14.00

Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 13.00, virtuell presentasjon kl. 14.00

Frontline: Kl. 15.00 webcast/tlf.konf.

SFL Corporation: Kl. 16.00 webcast/tlf.konf.

American Shipping Company, Borgestad, Posten Norge, Thin Film Electronics

Makro:

Norge: Forventningsundersøkelse 2. kv., kl. 10.00

Japan: Maskinordrer mars, kl. 01.50

Kina: LPR, kl. 02.30

UK: KPI april, kl. 08.00

UK: PPI april, kl. 08.00

Sverige: Kapasitetsutnyttelse 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Sparebarometer 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Sysselsettingsstatistikk 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Ledige stillinger 1. kv., kl. 09.30

ØMU: Driftsbalanse mars, kl. 10.00

ØMU: KPI april, kl. 11.00

Canada: KPI april, kl. 14.30

ØMU: Forbrukertillit mai, kl. 16.00

Annet:

Thin Film Electronics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Euronav: Ekstraordinær generalforsamling, Belgia, kl. 11.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

Sverige: Halv dag på Stockholm-børsen

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)

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