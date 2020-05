dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs vil falle 0,2 prosent. Ifølge IG Trading viser førhandelen at det ligger an til en oppgang på 0,2 prosent.

Berntsen legger vekt på at håpet om en effektiv vaksine mot coronaviruset fortsatt lever, men at usikkerheten vokste etter at Modernas vaksine ble vurdert kritisk i det medisinske tidsskriftet Statnews.com i går.

Modernas testresultater på en coronavaksine fikk børsene til å synge mandag.

Olje

Oljeprisen falt noe i går etter en pen oppgang mandag. Onsdag morgen styrker den seg igjen. Slik den har gjort de siste ukene, drevet av produksjonskutt og at flere land gradvis åpner opp igjen i kampen mot coronaviruset.

Brentoljen er opp 1,36 prosent til 34,98 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,09 prosent til 32,19 dollar fatet. Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 35,17 dollar.

«Oljeprisen har holdt seg relativt stabil de siste to dagene, godt hjulpet av en gradvis økning i etterspørsel, samt en svakere dollar. Dollaren handles nå under 10 mot norske kroner. 13. mars, da Covid-19-pandemien ble et faktum, var forrige gang vi var under 10 kroner mot dollaren», skriver Roger Berntsen i Nordnet.

Sist kontrakten for WTI-oljen skulle rulleres ble det fullt kaos i markedet, og den ble handlet til negativ pris. I går rullerte kontrakten fra juni til juli helt glatt. Samme kveld kom det frem at råoljelagrene i USA falt med 4,8 millioner fat sist uke.

– Oljemarkedet har vært bekymret for høye råvarelager, men i går endret WTI-kontrakten seg fint fordi bekymringene for høye oljelager og lav etterspørsel har blitt bedre på kort sikt, sier Kim Kwang-rae, råvareanalytiker i Samsung Securities i Seoul, ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,45 prosent, og CSI 300 er ned 0,49 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,10 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,27 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,93 prosent.

Wall Street

Dow Jones falt 1,59 prosent til 24.206,9 og er med det ned 15,2 prosent i år.

S&P 500 endte ned 1,05 prosent til 2.922,9. Det vil si at indeksen har falt 9,5 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,54 prosent til 9.185,1. Indeksen har dermed steget 2,4 prosent siden nyttår.

Utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall og Jerome Powell, sentralbanksjef, sin høring senatet om den økonomiske utviklingen.

Boligbyggingen i USA var ned 30,2 prosent i april på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 891.000 boliger, ifølge Direkt Makro.

– Vi er opptatt av å bruke alle våre verktøy for å støtte økonomien i denne utfordrende tiden, selv om vi er klar over at disse handlingene bare er en del av et bredere svar fra offentlig sektor, sa Powell i senatet, hvor han ble «grillet», ifølge Bloomberg.

Mandag skrev Aksjestrateg Michael Wilson i Morgan Stanley til kundene sine at dagens situasjon på mystisk vis ligner på situasjonen i mars 2009, ifølge Marketwatch.

Hovedindeksen

Oslo Børs vinglet litt i går før lunsj etter den sterke oppgangen mandagen. Men hovedindeksen modnet etter lunsj og det ble med en ny god dag. Hovedindeksen endte opp 1,14 prosent til 780,37 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 5,9 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Multiconsult: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 12.00

NRC Group: Kl. 07.00 webcast, Q&A kl. 11.00

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf.konf. kl. 14.00

Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 13.00, virtuell presentasjon kl. 14.00

Frontline: Kl. 15.00 webcast/tlf.konf.

SFL Corporation: Kl. 16.00 webcast/tlf.konf.

American Shipping Company, Borgestad, Posten Norge, Thin Film Electronics

Makro:

Norge: Forventningsundersøkelse 2. kv., kl. 10.00

Japan: Maskinordrer mars, kl. 01.50

Kina: LPR, kl. 02.30

UK: KPI april, kl. 08.00

UK: PPI april, kl. 08.00

Sverige: Kapasitetsutnyttelse 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Sparebarometer 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Sysselsettingsstatistikk 1. kv., kl. 09.30

Sverige: Ledige stillinger 1. kv., kl. 09.30

ØMU: Driftsbalanse mars, kl. 10.00

ØMU: KPI april, kl. 11.00

Canada: KPI april, kl. 14.30

ØMU: Forbrukertillit mai, kl. 16.00

Annet:

Thin Film Electronics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Euronav: Ekstraordinær generalforsamling, Belgia, kl. 11.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

Sverige: Halv dag på Stockholm-børsen

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)