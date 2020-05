Investeringssjef sliter med å finne gode muligheter i aksjemarkedet

Peter Toogood, sjef for investeringer i The Embark Group, sier til CNBC at han ikke ser gode muligheter i aksjemarkedet, til tross for oppgang de to siste månedene.

Toogood forklarer at mye kommer an på selskapenes resultater og hjelp fra myndighetene.

«Det fundamentale kommer til å bli forferdelig. Det er ingen tvil om at resultatene kommer til å bli ekstremt utfordrende, og broen er den finanspolitiske støtten», sa Toogood til CNBC.

Han peker også på at pris over inntjening var på sitt høyeste noen gang. Toogood frykter at en ny coronabølge vil bli svært ufordrende.

Kongressen i USA godkjente for drøyt én måned siden en krisepakke på nesten 500 milliarder dollar for å støtte blant annet små bedrifter.

Finansminister i USA, Steven Mnuchin, er komfortabel med å bruke 3 billioner dollar, ifølge CNBC. Han peker på at lave renter gjør at de kan dra fordel av langsiktige renter.