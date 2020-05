Blandet stemning på Asia-børsene

Det var små utslag på de asiatiske markedene torsdag morgen, og handledagen var preget av små volumer.

I Japan endte Nikkei 225 opp 0,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen falt 0,07 prosent.

Hang Seng i Hong Kong endte opp 0,1 prosent, mens CSI 300 i Kina steg 0,12 prosent.

Investorene skal være urolig for nye handelskonflikter mellom Kina og USA, men også Australia.

Ifølge et nyhetsnettsted har Kina stoppet import av biff fra fire australske produsenter, som følge av at Australia har tatt til ordet for å etterforske utspringet til coronapandemien.

Videre har USA strammet inn på Huaweis bruk av amerikansk teknologi

– Risikoappetitten er ikke på topp denne morgenen. Investorer forsøker å navigere seg frem til hva den oppblomstrende handelsuroen mellom Kina og USA, men også Australia vil bety, sier Stephen Innes i AxiCorp i en fersk rapport.