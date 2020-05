Spår oppkjøpsbølge: – Nå er tiden for å handle

Nigel Morris, medgründeren av Capital One og daglig leder i venture capital-selskapet QED, peker på at coronakrisen har vært tøff for en rekke startups innen fintech, skriver Forbes.com

Han mener banker bør benytte sjansen til å kjøpe opp startups med spennende teknologi og kundebase.

– Hvis det noen gang er tiden for å handle, fusjonere eller kjøpe opp, er det nå, sier Morris til nettstedet, og fortsetter:

– Man bør aldri går glipp av en god krise.

Venture Capital-toppen er en av mange som tror coronakrisen vil føre til en bølge av oppkjøp og konsolideringer, også innen fintech.

– Du kommer til å se mange falne stjerner som ikke får nok tilgang til kapital, og blir kjøpt opp de neste tre til tolv månedene, sier Steve McLaughlin, grunnlegger og administrerende direktør for den fintech-fokuserte investeringsbanken FT Partners, til Forbes.

Han peker på at to nye kategorier av oppkjøp som vil komme ut av coronakrisen.

– Store selskaper som PayPal, Mastercard og Visa vil fortsatt være i angrepsmodus, fordi de alle kjemper en hard kamp om de samme selskapene. I tillegg vil man i et midtmarkedsegment ha selskaper som er desperate, og ikke presterer i det nye økonomiske klimaet, som nå vil kunne kjøpes til en lavere pris enn tidligere, sier McLaughlin.