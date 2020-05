Nedgang på Europa-børsene

Det var blandet stemning på de asiatiske børsene, mens førhandelen peker på at det vil bli nedgang på Wall Street senere i dag.

Ifølge Financial Times er grunnen til uroen blant investoren en frykt for at handelskrigen mellom Kina og USA skal gjenopptas jo nærmere høstens valg i USA kommer.

USAs president Donald Trump har vært stadig mer aggressiv i tonen mot Kina de siste ukene, og han mener landet kunne stoppet coronaviruset, som nå har blitt den største krisen i økonomien siden den andre verdenskrigen, ifølge mange.

I Europa går det ned fra start. DAX-indeksen i Frankfurt faller 1,37 prosent, mens Milano-børsen er ned 0,75 prosent. I Paris faller CAC40-indeksen 1,11 prosent.

I Amsterdam er det nedgang på 1,21 prosent. I Brussel faller indeksen 1,88 prosent. Portugisiske PSI20 går ned 0,46 prosent.

Russland og Moskva kan derimot vise til en oppgang på 0,40 prosent. I Norden er børsene stengt denne torsdagen.

Oljeprisene stiger videre torsdag morgen.