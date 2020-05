Blandet åpning på Wall Street

Til tross for negative tall i førhandelen, snur Dow Jones til det positive i morgentimene. Etter svak oppgang de første minuttene, snur imidlertid både S&P 500 og Nasdaq tilbake til en marginal nedgang like etter børsåpning.

Industriindeksen Dow Jones stiger 0,29 prosent til 24.646, mens den brede S&P 500 faller 0,06 prosent til 2.970 og teknologitunge Nasdaq faller 0,31 prosent til 9.346.

Ny «all time high»

I tradisjon tro er det de store teknologiaksjene som gjør det best. Nesten alle de såkalte FAANG-aksjene stiger. Kun Netflix er nede i morgenhandelen.

Facebook leder dagen an med et solid løft og er 2,59 prosent opp. Mark Zuckerbergs selskap handles nå til over 235 dollar per aksje og er på ny «all time high». Amazon åpner 0,76 prosent, mens Apple åpner 0,41 prosent. Netflix og Alphabet (Google) åpner henholdsvis 1,87 prosent ned og 0,35 prosent opp.

Preges av nye makrotall

I tillegg er markedet preget av nye makrotall som er kommet i USA denne morgenen. Markits foreløpige PMI-indeks for USA i mai viser at det fortsatt er kraftig tilbakegang i aktiviteten, og Philly Fed industriindeksen er fortsatt på blant sine laveste nivåer noensinne.

I tillegg viser nye jobless claims-tall at nesten 2,5 millioner amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd forrige uke. Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben siden coronakrisen nærmer seg nå 40 millioner, opplyses det.