Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner ned -1,4 prosent, eller innenfor intervallet [-1,7, -1,1] prosent.

– De toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) falt -0,7 prosent i snitt torsdag. Økt politisk spenning mellom USA og Kina gjorde investorene nervøse torsdag. Trump skylder på Kina for at Covid-19 viruset klarte å spre seg verden over og nå ønsker han å hindre kinesiske selskaper å noteres på de amerikanske børsene.



– Denne retorikken ligner veldig på den vi hadde når handelskrigen mellom landene stod på som verst i 2018 og 2019.

Olje

Oljeprisen faller bratt fredag morgen og er ned nærmere 5 prosent til 34,18 dollar fatet.

Nedgangen skyldes blant annet at Kina nekter å sette mål for den økonomiske veksten i år og bredt børsfall i Asia.

I det siste har oljeprisen hentet opp igjen deler av fallet i kjølevannet av viruskrisen og sist uke gikk det blant annet fram at USAs oljelagre falt med fem millioner fat.

WTI-oljen faller 5,85 prosent til 33,62 dollar fatet. Ved de amerikanske børsenes stengetid torsdag kostet et fat brentolje 36,12 dollar.

– Brent oljen har vært handlet over 36 dollar per fat denne uken, men økte geopolitiske spenninger har sendt denne tilbake til lave 34-tallet. Med andre ord er det ingen drahjelp å få fra oljeprisen i dag, sier Roger Berntsen.

Asia

I Asia er det bredt børsfall fredag morgen og i Japan faller Nikkei 0,75 prosent. Den bredere Topix-indeksen er ned 0,83 prosent, mens Shanghai Composite i Kina svekkes 1,31 prosent.

CSI 300 faller tilbake 1,59 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned hele 4,61 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,51 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,71 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,99 prosent.

– De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned -4 prosent i natt og det var få positive spor å følge i Asia fredag. I likhet med sine amerikanske kollegaer valgte investorene i regionen å redusere sin eksponering mot aksjemarkedet pga. frykt for at handelskrigen mellom USA og Kina skal blusse opp igjen, sier Roger Berntsen.

Kina planlegger nasjonale sikkerhetslover for Hongkong, og detaljer fra lovutkastet ble lagt frem under Kinas årlige Folkekongress som startet fredag.

– Med Hong Kong Security Bill på dagsorden under Folkekongressen, fremkaller det uten tvil usikkerhet i markedene etter hvert som risikoen for en konflikt mellom USA og Kina, samt nye Hongkong-protester, vokser, skriver analytikere i Mizuho Bank i en rapport, ifølge CNBC.

Wall Street

Dow Jones falt 0,41 prosent til 24.474,1 og er med det ned 14,24 prosent i år.

S&P 500 endte ned 0,78 prosent til 2.948,5. Indeksen har gått ned 8,74 prosent i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,97 prosent til 9.284,9. Indeksen har gått opp 3,48 prosent siden nyttår.

Nedgangen kom blant annet av at markedet preget av nye makrotall som kom fra USA torsdag morgen. Markits foreløpige PMI-indeks for USA i mai viser at det fortsatt er kraftig tilbakegang i aktiviteten, og Philly Fed industriindeksen er fortsatt på blant sine laveste nivåer noensinne.

I tillegg viste nye jobless claims-tall at nesten 2,5 millioner amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd forrige uke. Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben siden coronakrisen nærmer seg nå 40 millioner, opplyses det.

Hovedindeksen

Oslo Børs var stengt på grunn av Kristi Himmelfartsdag torsdag.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

RomReal

Makro:

Japan: KPI april, kl. 01.30

UK: Detaljhandel april, kl. 08.00

Frankrike: PMI mai, kl. 09.15

Tyskland: PMI mai, kl. 09.30

ØMU: PMI mai, kl. 10.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Deere, HP

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)