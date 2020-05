Frykt blant investorer: – Det er amper stemning i aksjemarkedet

I januar tegnet stormaktene under på en handelsavtale, etter en handelskrig som varte i nesten to år. Investorene var da beroliget.

Siden har mye endret seg.

Coronaviruset, som oppsto i Kina, har forandret livene til folk verden over og det er krisetider i økonomien. Blant annet har rundt 30 millioner amerikanere blitt arbeidsledige siden landet stengte ned.

HANDELSSPENNINGER: USAs president Donald Trump sammen med den kinsiske presidenten, Xi Jinping. Foto: Bloomberg

President Donald Trump har stadig vært mer aggressiv i sine uttalelser om Kina, og investorer frykter denne økte spenningen kan tilta etter hvert som høstens valg kommer nærmere.

«Trump skylder på Kina for at Covid-19-viruset klarte å spre seg verden over og nå ønsker han å hindre kinesiske selskaper å noteres på de amerikanske børsene. Kina har på sin side svart med trusler om store gjengjeldelser dersom sanksjoner skulle innføres», skriver Roger Berntsen, aksjeekspert i Nordnet.

Børsen raser etter forslag

«Denne retorikken ligner veldig på den vi hadde når handelskrigen mellom landene stod på som verst i 2018 og 2019. Det er for øvrig naturlig å anta at Trump gjør det han kan for å posisjonere seg før presidentvalget», skriver Berntsen videre.

Fredag raser børsen i Hongkong etter at Kina har lagt fram en ny sikkerhetslov som kan ramme de demokratiske rettighetene byen har hatt. Kina vil foreslå at Hongkong får en ny nasjonal sikkerhetslov, som vil forby forræderi, oppvigleri og løsrivelsesaktivitet i det kinesiske territoriet.

«Det er amper stemning i aksjemarkedet i skrivende stund. (...) Forrige gang myndighetene fra Fastland-Kina prøvde å blande seg inn i Hongkongs lovverk, førte det til store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte territoriet. Samtidig økte spenningen mellom USA og Kina, og markedet frykter en slik reprise», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea Markets.



«En lignende lov ble skrinlagt i 2003 etter store protester i Hong Kongs gater. Budskapet er minst like kontroversielt i dag, og nye demonstrasjoner er på gang. Sikkerhetsloven er også med på å tilspisse konflikten mellom Kina og USA ytterligere», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets' morgenrapport.

Reaksjoner

Det tok ikke lang tid før det kom reaksjoner fra USA på forslaget. Deriblant fra Trump.

– Ethvert forsøk på å innføre nasjonal sikkerhetslovgiving som ikke reflekterer viljen til befolkningen i Hongkong, vil være høyst destabiliserende og vil bli møtt med sterk fordømmelse fra USA og verdenssamfunnet, sa Morgan Ortagus, talskvinne i USAs utenriksdepartement.

Hun mener at lovforslaget undergraver de løfter Kina ga før Storbritannia ga Hongkong tilbake til Kina i 1997.



«Det amerikanske utenriksdepartementet advarte om at brudd på menneskerettigheter og mindre selvstyre kan føre til at Hongkong mister sin spesielle status i amerikansk lov som gjør det mulig for regionen å ha status som et av verdens finansielle sentrum. Derfor faller asiatiske børser i dag», skriver Kjersti Haugland.