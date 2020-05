Pilen peker ned på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,22 prosent og står i 9.264,88 poeng mens Dow Jones står i 24.399,07 poeng etter en nedgang på 0,31 prosent.

Spenningen mellom Kina og USA ser ut til å øke etter at det i dag ble kjent at kinesiske myndigheter planlegger nasjonale sikkerhetslover for Hongkong.

Loven skal angivelig blant annet forby løsrivelse, utenlandsk innblanding og terrorisme.

Frykter økt spenning

«Forrige gang myndighetene fra Fastland-Kina prøve å blande seg inn i Hongkongs lovverk, førte det til store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte territoriet. Samtidig økte spenningen mellom USA og Kina, og markedet frykter en slik reprise», skriver Nordea i fredagens morgenrapport.

– Den geopolitiske risikoen er betydelig. Det er en bekymring for markedet, og er en potensiell kilde til nedgang og korreksjon, sier David Riley, sjefstrateg i BlueBay Asset Management, til Bloomberg.

President Donald Trump har stadig vært mer aggressiv i sine uttalelser om Kina, og investorer frykter denne økte spenningen kan tilta etter hvert som høstens valg kommer nærmere.