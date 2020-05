Warren Buffett: – Kjøp indeksfond, ikke enkeltaksjer

Investorlegende Warren Buffett advarer folk mot å kjøpe enkeltaksjer ifølge CNBC. Han mener heller at flere burde sette pengene sine i brede indeksfond.

Vil tjene mer på indeksfond

«Jeg tror ikke de fleste er i stand til å plukke enkeltaksjer. Noen få, kanskje, men jeg tror folk vil tjene mer på å kjøpe et bredt indeksfond og bare glemme det», sa Buffett ifølge CNBC.



Han har også tidligere uttalt at indeksfond er et mye bedre valg enn hedgefond, ettersom kostnaden er mye lavere.

Diversifisering er nøkkelen

Økonomisk rådgiver, Peter Mallouk, er ifølge CNBC enig med Buffet og peker spesielt på at et S&P 500-indeksfond er et godt valg. Han peker på at indeksen, som følger de 500 største selskapene i USA, diversifiserer for deg.

Videre forklarer han at selskaper som McDonald's og Walmart har virksomhet i flere deler av verden. Dermed vil man være mer eksponert mot den globale økonomien og mer diversifisert.

S&P 500-indeksen har falt 8,5 prosent hittil i år, mens den er opp 4,6 prosent det siste året