Arbeidere sliter med å komme seg på jobb

– Flysituasjonen i Nord-Norge kan bli en alvorlig flaskehals for at vi skal klare å holde hjulene våre i gang. Dette er et stort problem for oss, sier kommunikasjonsdirektør Audun Brandt Lågøyr hos Skanska Norge til NRK.

Han mener flytrafikken er i ferd med å bli det største hinderet for å sikre forutsigbar drift.

– På grunn av kanselleringer var det et par av våre folk som måtte sette seg i bilen for å kjøre fra Sør-Norge. Det betyr i realiteten at de må kjøre hele helgen for å være på plass til jobb på mandag, sier Lågøyr.

Også hjemreisen sørover har budt på utfordringer for de ansatte. Enkelte har brukt to døgn på å komme seg hjem med fly.

På grunn av smitteverntiltaket må midtsetene i flyene være tomme. Kapasiteten blir dermed lavere, og flyene blir fortere fulle, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Det er ingenting som hadde gledet oss mer enn om antall bestillinger på flybilletter hadde økt noe voldsomt, men det er ingenting som tyder på det per nå. Så entreprenørselskapet er nok i en spesiell situasjon, sier Eckhoff.

(©NTB)