UBS: Slik plasserer du pengene dine i tre ulike scenarier

Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management, skrev ifølge Marketwatch i en månedlig oppdatering at han ser tre scnearier videre. Disse scenarionene innebærer et bull-case, et base-case og et bear-case.

For at bull-case skal inntreffe, peker han på at land må lette på restriksjonene i løpet av mai og juni, og at de ikke innføres på nytt senere. Han anbefaler investorer å investere i energiaksjer, hvis scenarioet inntreffer.

«I dette tilfellet forventer vi at noen av markedssegmentene som har underprestert vil starte å gjøre det bedre», skriver Haefele ifølge Marketwatch.

I et base-case mener Haefele at økonomisk aktivitet kommer tilbake til normalen i mai og juni. Her mener Haefele at man burde investere i kredittmarkedet, hvis dette scenarioet inntreffet.

Investorer vil bli presset til å finne trygge havner under et bear-case, mener investeringssjefen. Samtidig peker han på at investorer vil bli trukket mot høykvalitetsobligasjoner, men siden disse har så lav yield, tror han gull vil oppleve et rally.