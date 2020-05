Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,1] prosent.

– De toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) steg 0,2 prosent i snitt fredag.

– Positive vaksine nyheter drev verdens børser oppover i forrige uke, men økt geopolitisk usikkerhet dempet stemningen noe før helgen da Kina signaliserte at de akter å gå videre med en ny lov som vil knytte Hong Kong tettere til Kina.

– At Hong Kong nå med stor sannsynlighet, får innskrenket selvstyre vil medføre reaksjoner fra omverdenen, ikke minst fra USA. Intensjon tilbake i 1997 da Hong Kong ble tilbakelevert til Kina, var at landet skulle ha selvstyre frem til 2047.

Olje

Oljeprisen faller svakt mandag morgen og er ned nærmere 0,17 prosent til 35,23 dollar fatet.

Ved de amerikanske børsenes stengetid torsdag kostet et fat brentolje 35,26 dollar.

WTI-oljen er opp 1,32 prosent til 35,80 dollar fatet.

– Den drivende faktor i oljemarkedet er knyttet til etterspørsel. Da verden for litt siden, «stod stille» i kampen mot Covid-19 viruset droppet etterspørselen etter olje med over 30 millioner fat. Nå derimot, øker etterspørselen igjen, dag for dag, samtidig som produksjonen strupes, sier Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,03 prosent, og CSI 330 faller 0,12 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 1,00 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,95 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,59 prosent.

Det er fortsatt stor uro i Hong Kong rundt de nye nasjonale sikkerhetslovene, som tynger børsene i de to landene.

– De store selskapene og investorene deres er nervøse fordi Beijing ønsker å overta Hong Kong, ta vekk friheten, sikkerheten og lovene, sa Emily Lay, tidligere medlem av demokratene i Hong Kong Legislative Council.

Wall Street

Dow Jones falt såvidt fredag med 0,04 prosent til 24.465,2 og er med det ned 14,27 prosent i år.

S&P 500 endte opp 0,24 prosent til 2.955,4. Indeksen har gått ned 8,52 prosent i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite gikk opp 0,43 prosent til 9.324,6. Indeksen har gått opp 3,92 prosent siden nyttår.

Markedet ved ukeslutt var preget av frykt om økte spenninger mellom USA og Kina. Myndighetene fra fastlands-Kina skal på nytt prøve å blande seg inn i Hong Kongs lovverk, den foreslåtte loven tar sikte på å øke Beijings kontroll over Hong Kong. Forrige gang Kina prøvde endte det med massive demonstrasjoner i Hong Kong, og Washington var den gang svært kritiske til Kina og deres fremtreden.

Markedet i USA holder stengt mandag på grunn av Memorial Day.

Hovedindeksen

Oslo Børs gikk kraftig i rødt fredag og endte ned 1,61 prosent til 776,65 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,2 milliarder kroner

Hovedindeksen er ned 16,62 prosent i år.

Kongsberg Automotive fikk rundjuling før helgen og endte ned 50,95 prosent. Siden nyttår har aksjen falt 88,2 prosent. Onsdag kveld meldte selskapet at de må nedskrive aksjekapitalen med 80 prosent, og dumper aksjekursen fra 1,50 til 10 øre for å få på plass én milliard kroner i ny kapital.

Blant vinnerne var Borr Drilling og Thin Film Electronics som var opp henholdsvis 17,94 og 16,07 prosent fredag. Norwegian steg også 13,54 prosent til kurs 2,952 fredag.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Hafnia: Kl. 08.30, pres. tirsdag

Makro:

Tyskland: BNP 1. kv., kl. 08.00

Sverige: Arbeidsledighet april, kl. 09.30

Tyskland: IFO-indeks mai, kl. 10.00

Annet:

Norwegian Property: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 08.30

Axactor: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Storbritannia: London-børsen stengt

USA: Børsene stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)