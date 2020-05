Makroanalytiker: Viktige spørsmål som må besvares

Det er i fasen vi går inn i nå, når vi skal forsøke å starte opp igjen økonomiene, at vi får se om de massive finanspolitiske tiltakene har klart å redde tilstrekkelig mange arbeidsplasser.

Makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets viser til at IMF i helgen publiserte et blogginnlegg med en oppdatering på de finanspolitiske tiltakene for G20-landene. Estimatene summerte seg til åtte trillioner dollar for en måned siden og nå er totalen allerede økt til ni trillioner dollar.

«At ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær situasjon ender opp med å bli dyrt, er nok ikke en overraskelse for noen», skriver Berg i morgenrapporten mandag.

I Norge debatteres det allerede hvorvidt tiltakene har vært for generøse og om de treffer presist nok. Som en opptakt til fase 3 i den norske finanspolitiske redningspakken, som det er ventet at kan komme denne uken, er det ifølge makroanalytikeren verdt å spørre seg hva vi kan si om kortsiktige og langsiktige effekter på økonomien av tiltakene på dette tidspunkt.

Et eksempel på hvor vanskelig informasjonsgrunnlaget er, til tross for tilgjengelig statistikk, er ledigheten.

Siden alle registreres som helt ledige de første to ukene, henger rapporteringen etter med tanke på sammensetningen av de som er permittert. Den seneste utviklingen, med en utflating i antall nye permitterte, samt en økende andel delvis permitterte, kan ifølge Berg tyde på at det underliggende økonomiske bildet ikke er så ille som enkelte fryktet i begynnelsen.

«Når (noen av) tiltakene som skal få norsk økonomi på fote igjen skal lanseres, gjøres med andre ord viktige prioriteringer basert på et utfordrende informasjonsgrunnlag», skriver han.

Viktige spørsmål må ifølge analytikeren likevel besvares:

Vil det være effektivt å bruke mer penger nå, i stedet for å spare de til et senere tidspunkt?

I hvilke deler av økonomien ligger prosjektene som best får økonomien i gang igjen?

Hva politikerne mener er svarene på disse spørsmålene, kan komme senere denne uken.

Ledigheten

I tillegg til at fase 3 kanskje lanseres, vil vi få en oppdatering på ledigheten gjennom både den registrerte ledigheten og AKU-ledigheten i Norge denne uken.

Det kommer også en oppdatering på hvordan det står til med den svenske økonomien i formiddag, gjennom arbeidsledighet, samt fredag når BNP-tall for 1. kvartal publiseres.

Ledigheten i Sverige var 6,7 i mars, og DNB Markets forventer at denne vil stige.

Den registrerte ledigheten i Sverige har allerede vist en markant oppgang, og Berg tror ledighetstallene som kommer i dag viser en oppgang til 7,5 prosent.