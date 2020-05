Saudi-Arabias statsfond med store kjøp i krisetiden

– Du vil ikke sløse bort en krise. Så når det gjelder oss, ser vi definitivt etter muligheter.

Det sa Yasir al-Rumayyan, som er guvernør for det statlige Public Investment Fund of Saudi Arabia, i april, ifølge Financial Times. Mohammed bin Salman, kronprinsen i landet, er styreleder for fondet.

Financial Times skriver at fondet den siste tiden har kjøpt seg opp i store selskaper som BP, Royal Dutch Shell, Boeing, Total, Citigroup, Disney og Facebook. Saudi-Arabias statsfond har også investert tungt i Equinor den seneste tiden.

Fondet skal også være tungt inne i Marriot International, Carnival, Bank of America, Pfizer og Berkshire Harthaway blant annet.

Fondet er også enige med eierne av fotballklubben Newcastle United om å kjøpe den for 3,7 milliarder kroner. Saudi-Arabia ønsker å eie 80 prosent av klubben. Dette har møtt stor motstand fordi Saudi-Arabia anklages for flere brudd på menneskerettigheter. Styret i Premier League må godkjenne de nye eierne.