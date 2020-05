Bred oppgang - børsrally i Tyskland

Det er bred oppgang på de europeiske børsene i åpningshandelen mandag. I Frankfurt stiger DAX 1,81 prosent. I Paris er CAC40 opp 0,81 prosent. Moskva-indeksen legger på seg 1,17 prosent. Spanske IBEX 35 stiger 1,40 prosent.

I Mellom-Europa går Amsterdam-indeksen opp 0,85 prosent, mens det i Brussel er oppgang på 0,79 prosent. Swiss SMI stiger 0,42 prosent. Lisboa, lenger sør, er opp 0,85 prosent.

I Norden er Oslo Børs opp 0,87 prosent. I København stiger børsen 0,56 prosent. Helsinki er opp 0, 27 prosent, mens Stockholm-indeksen løftes med 0,89 prosent.

I London er FTSE 100 stengt for dagen. Det er også Wall Street senere i dag grunnet Memorial Day.

Før helgen var investorene usikre og bekymret for stadig mer aggressiv tone mellom USA og Kina igjen. Det skjedde etter at Kina signaliserte at de vil legge frem forslag som vil knytte Hongkong tettere til Kina.

Det medførte store protester og demonstrasjoner sist gang det skjedde, og det har også vært glimt av dette denne gang allerede. USA misliker Kinas tanker om Hongkong.

«Økte gnisninger mellom USA og Kina pga. Hongkong situasjonen preget børsene i Asia mandag. Det ligger i kortene, ifølge amerikanske kilder, at Kina må forvente sanksjoner dersom Hongkongs selvstyre svekkes gjennom ny lovgivning», kommenterte Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, tidlig mandag.

«Videre, gitt at verden står ovenfor en av de største krisene i fredstid, kan det stilles store spørsmålstegn ved Kinas prioriteringer i disse tider», la Berntsen til.