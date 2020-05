Bayer-aksjen opp etter nyheter om Roundup-forlik

Nyheten bidro til å sende Bayer-aksjen opp 5,3 prosent da handelen i Frankfurt startet mandag formiddag.

– Det har vært fremgang i meklingen om Roundup, men jeg ønsker ikke å spekulere omkring tidspunkt etter om resultatet av et forlik, sier talsmann Christian Hartel.

Ifølge «personer med kjennskap til forhandlingene», er det inngått en muntlig avtale med mellom 50.000 og 80.000 av totalt 125–000 saksøkere, skriver Bloomberg. Avtalene skal formaliseres i juni.

Søksmålene er rettet mot amerikanske Monsanto, som ble kjøpt opp av Bayer i 2018. ett av Monsantos viktigste produkter var Roundup, som inneholder glyfosat. Titusener av saksøkere mener de er blitt alvorlig syke av glyfosat, mange har fått krefttypen Non-Hodgkins lymfom.

Bayer står fast ved at glyfosat er trygt, men tapte i fjor en rekke saker i første rettsrunde og ble dømt til å betale totalt 2,4 milliarder dollar i erstatninger. Dette er senere kuttet til 191 millioner. Ifølge Bloomberg vil selskapet sette av 8 milliarder dollar – rundt 80 milliarder kroner etter dagens kurs – for å dekke de pågående saken og yttervegger 2 milliarder dollar for de kommende årene.

