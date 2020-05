NHST vil hente 50 millioner

Styret i NHST Media Group foreslår en fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner, går det frem av en melding.

Resultater i første kvartal 2020 viste at den globale Covid-19 pandemien har fått omfattende konsekvenser for konsernets inntekter, særlig innen salg av annonser og konferanser, heter det.

– Vi er hardt rammet av Covid-19-krisen, og da særlig på reklamesiden. Vi har gjennomført en rekke tiltak, og redusert kostnadene med over 100 millioner kroner, som vil ha effekt i 2020. Samtidig ser vi at markedssituasjonen er usikker, så vi benytter muligheten til å styrke egenkapitalen, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask til DN.

Konsernets bankforbindelse, DNB, har akseptert å forlenge løpetiden for selskapets trekkfasilitet på 250 millioner kroner med ett år, til utgangen av 2022, i tillegg til å foreta visse endringer i lånevilkårene.