– Det kan være en mye større katastrofe enn vi hatt hittil

Mandagens børsdag er avsluttet og endte med oppgang for de fleste store selskapene. En av de største vinnerne ble imidlertid Norwegian.

Det står fremdeles 17.000 fly på bakken verden over, og flere flyselskaper melder om at de åpner flere ruter.

– Norwegian har ikke sagt noe om at de vil åpne for flere ruter. De har sagt at de vil fortsette med syv fly frem til våren 2021, sier Hegnar.

Dersom flyene blir stående lenge kan det være katastrofe for Norwegian.

– Hvis flyene står i to år med fukt og støv er ikke det bra for maskinene. Det kan være en mye større katastrofe enn vi har hatt hittil.

Ned

Trygve Hegnar mener det er en del aksjer i markedet nå som ikke kan forsvare sin aksjekurs, og spår Norwegian ned.

– Aksjen vil gå ned mot 1, 2 eller 2,5 krone snarere enn opp til 4, 5 og 6, sier Hegnar.

Redaktøren tror ikke økningen i aksjekursen har noe med at samfunnet rundt om i verden åpnes.