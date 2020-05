Orkla eksponerer seg mot over 1,6 millioner egne aksjer

I en børsmelding mandag kveld, skriver Orkla at selskapet har inngått en «total return swap»-avtale knyttet til Orkla-aksjen. En slik avtale innebærer at Orkla betaler renter til en motpart som eier aksjene. Motparten mottar renter, mens Orkla får all gevinst fra kursoppgang inkludert utbytte og må dekke eventuelle tap.

Det vil at Orkla er eksponert mot endringer i aksjekursen, selv om de ikke eier aksjene selv. Avtalene er inngått til en kurs på 85,9 kroner og er:

500.000 aksjer med forfall 16. april 2021.

440.000 aksjer med forfall 22. april 2022.

480.000 aksjer med forfall 14. april 2023

210.000 aksjer med forfall 19. april 2024

Det vil si at Orkla er eksponert mot utviklingen i overkant av 1,6 millioner aksjer frem til 2021. I tillegg eier Orkla omtrent 1,1 millioner egne aksjer, noe som betyr at selskapet er eksponert mot utviklingen i totalt 2,7 millioner aksjer.

Mandag steg Orkla-aksjen 0,8 prosent til 85,48 kroner. Etter at coronaviruset startet å spre seg for fullt, hadde Orkla god medvind på børs, før aksjen falt tilbake. Hittil i år er aksjen ned 1,2 prosent.