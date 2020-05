Prosafe tar store tap i første kvartal

Med både oljepriskrig og pandemi bød første kvartal på store utfordringer for Prosafe. Ebitda endte på 1,1 millioner dollar. Ned fra 24,1 millioner samme periode året før. Nedgangen skyldes lav aktivitet og en pågående prosess selskapet har med lånegivere for finne en bærekraftig økonomisk løsning.

Prosafe hadde ved slutten av første kvartal en ordrebok på 127 millioner dollar. Og selskapet har lagt frem en forretningsplan og et omstillingsforslag til långivere som – hvis de ble godkjent– vil resultere i en bærekraftig balanse. Prosafe er imidlertid påpasselig med å påpeke at det er er for tidlig å konkludere om dette forslaget eller en variasjon av det vil til slutt bli avtalt og som sådan estimere effekten av det.

Med coronapandemien og oljepriskollapsen har det tvunget ledelsen i Prosafe til å revurdere utsiktene til selskapet. De har derfor skrevet ned 810,5 millioner dollar i bokført verdi av skip dette kvartalet. Noe som har resultert i et driftsunderskudd på 827,6 millioner dollar.

Prosafe-aksjen ble litt over klokken 12 handlet for 1,50 kroner pr. aksje på Oslo Børs, noe som er en oppgang på 3,45 siden børsåpning.

Prosafe 3. kvartal 2019 (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 25,0 67,3 Driftsresultat −827,6 6,5 Resultat før skatt −854,2 −26,9 Resultat etter skatt -855,1 -28,2