Jönsson ny adm. dir. i Plantasjen

Nina Jönsson er ansatt som administrerende direktør i Plantasjen etter Olav Thorstad, ifølge en melding.

Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Ratos-selskapet HL Display og vil tiltre 27. mai.

Jönsson er utdannet siviløkonom og har lang erfaring innen internasjonal detaljhandel. Karrieren hennes omfatter sortiment- og innkjøpsdirektør i ICA Sverige og 19 år i en rekke lederstillinger i Procter & Gamble.

– Jeg ser frem til å fortsette å utvikle Plantasjen som den ledende aktøren innen planter, blomster og relaterte produkter i Norden. Vi har gode muligheter for å legge til rette for at folk skal føle seg bra ved å stelle med blomster, planter og hage. Fornøyde kunder og ansatte som utvikler seg, det brenner jeg for, sier Jönsson.

Ratos ble eier av Plantasjen 2016. Selskapet er i dag Nordens ledende kjede for salg av planter og plantetilbehør, med rundt 140 butikker i Norge, Sverige og Finland, først og fremst rettet mot forbrukere.

Antall ansatte utgjør rundt 1.300 og salget de siste 12 månedene per 31. mars 2020 utgjorde rundt 4 milliarder svenske kroner.