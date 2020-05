Rett opp på Wall Street

Dow Jones åpner opp 2,51 prosent til 25.080,21 poeng.

S&P 500 løftes umiddelbart 2,20 prosent til 3.020,81 poeng.

Nasdaq Composite stiger 1,84 prosent til 9.495,41 poeng.

– Det ser veldig bra ut på børsene nå. Det ser ut som at markedene trekker litt på skuldrene av spenningene mellom USA og Kina. Det virker til at det som styrer markedene nå, er om økonomiene kan åpne opp uten at det blir virusspredning. Så langt ser det slik ut. Jeg tror vi kan se fortsatt positiv utvikling, sa Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, på Finansavisen TV i morgensendingen.

– Det er klart at Kina og USA..., hvis skulle det eskalere, vil det bli mer negativ stemning, la Bruce til.

26.05.2020 Redigering: Karoline Elgesem

Makro

Det har kommet noen makrotall fra USA denne tirsdagen. Boligprisene steg med 3,9 prosent i mars på årsbasis i storbyområder i USA, ifølge S&P Case-Shiller-indeksen. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 3,4 prosent.

Boligprisene steg med marginale 0,1 prosent i mars mot måneden før, går det også frem tirsdag. Salg av nye boliger gikk opp med 0,6 prosent, mens det var ventet at det skulle falle med 21,9 prosent.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks gikk ned med 16,74 poeng i april, fra reviderte minus 4,97 måneden før, ifølge Direkt Makro. Indeksen viser et snitt av 85 indikatorer, og skal gi en helhetlige illustrasjon av den økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset.

Forbrukertilliten var på 86,6, mot ventede 87,5.