dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er onsdag morgen opp omlag 0,4 prosent.

Brent-oljen omsettes for 35,98 dollar fatet, ned 0,53 prosent. WTI-oljen faller 0,70 prosent til 34,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,83 dollar ved børsslutt tirsdag.

Berntsen

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

«Oppgang i vente. Fjerning av Covid-19 restriksjoner trumfer Donald Trumps harde kjør mot Kina», skriver han i en oppdatering.

Asia

Det ble en blandet utvikling i Asia onsdag.

Ifølge Berntsen i Nordnet valgte investorene i regionen å fokusere på utviklingen av geopolitiske forhold.

«At USA truer Kina med sanksjoner, kan potensielt sett velte handelsavtalen fra 2019, noe som vil være svært uheldig gitt den pågående Covid-19 krisen. Enhver global krise er avhengig av at alle viser lederskap, spesielt de som er størst», heter det fra analytikeren.

I Japan steg Nikkei 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen endte opp 0,86 prosent.

Shanghai Composite i Kina dalte 0,22 prosent, og CSI 300 er ned 0,50 prosent. Hang Seng i Hongkong falt 0,80 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er uendret, og Straits Times i Singapore falt 0,4 prosent.

Wall street

Mandag var Wall Street stengt på grunn av Memorial Day. Børsene steg tirsdag, der utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks gikk ned med 16,74 poeng i april, fra reviderte minus 4,97 måneden før, ifølge Direkt Makro. Indeksen viser et snitt av 85 indikatorer, og skal gi en helhetlige illustrasjon av den økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset.

I USA steg boligprisene med marginale 0,1 prosent i mars mot måneden før. Salg av nye boliger gikk opp med 0,6 prosent, mens det var ventet at det skulle falle med 21,9 prosent.

På årsbasis steg boligprisene 3,9 prosent i storbyområder. Det var ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 3,4 prosent.

Dow Jones steg 2,52 prosent til 24.995,1 og er med det ned 12,5 prosent i år, mens S&P 500 endte opp 1,23 prosent til 2.991,8. Det vil si at indeksen har falt 7,4 prosent hittil i år.

I løpet av handelsdagen passerte indeksen 3.000. Sist gang indeksen var over 3.000, var 5. mars.



Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,17 prosent til 9.340,2. Indeksen har dermed steget 4,1 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 1,2 prosent til 28,5, mens gullprisen var ned 1,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.703,8 dollar.

Oslo Børs

Oslo Børs la på seg 1,48 prosent til 804,86 poeng tirsdag. Hovedindeksen er over 800 poeng for første gang siden 6. mars.

Det ble omsatt aksjer for 6,1 milliarder kroner. DNB steg blant annet 5,49 prosent til 128,85 kroner.

– Det ser veldig bra ut på børsene nå. Det ser ut som at markedene trekker litt på skuldrene av spenningene mellom USA og Kina. Det virker til at det som styrer markedene nå, er om økonomiene kan åpne opp uten at det blir virusspredning. Så langt ser det slik ut. Jeg tror vi kan se fortsatt positiv utvikling, sa Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, på Finansavisen TV i morgensendingen.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

DOF: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Webstep: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Pexip Holding: Kl. 08.00 webcast

Quantafuel: Kl. 08.00, tlf.konf. kl. 10.00

Solon Eiendom: Kl. 08.00, hos Braathen Eiendom kl. 11.30

Klaveness Combination Carriers: Kl. 09.00 webcast/tlf.konf.

Prosafe: Kl. 10.00 webcast

Golden Ocean Group: Kl. 15.00 webcast/tlf.konf.

MPC Container Ships: Kl. 15.00 webcast/tlf.konf.

Star Bulk Carriers: Kl. 17.00 webcast/tlf.konf.

Axxis Geo Solutions, Byggma, Reach Subsea, Solstad Offshore

Makro:

Norge: AKU-ledighet mars, kl. 08.00

Norge: Varekonsum april, kl. 08.00

Norge: Detaljomsetningsindeks april, kl. 08.00

Kina: Fortjeneste industrielle selskaper april, kl. 03.30

Sverige: PPI april, kl. 09.30

USA: Fed, Beige Book, kl. 20.00

Annet:

Nordea: Økonomiske prognoser, Nordeahuset, kl. 09.30, Teams

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

HP

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)