Kronen styrker seg

«Bevegelsene i valutamarkedet det siste døgnet har vært i tråd med mer risikovilje. Krona, som ofte svekker seg i perioder med mye uro, styrket seg om lag 0,9 prosent mot Euro. EURUSD beveget seg 0,6 prosent. I tillegg styrket en rekke andre valutaer seg mot USD», skriver Oddmund Berg, makroanalytiker, i DNB Markets morgenrapport tirsdag.

En euro kostet 10,96 kroner mandag kveld, før kronen styrket seg gjennom tirsdagen. Den koster onsdag morgen 10,86 kroner.

Dollaren sto i 10,06 kroner mandag kveld. Nå koster den 9,91 kroner. På det laveste tirsdag kveld var den nede i 9,86 kroner.

Oljeprisen har vært mer stabil de siste ukene, noe som ofte pleier å slå godt an for kronen. Da kronen var på det svakeste i mars, var det også kollaps i oljeprisen samtidig.

«Oljeprisen har holdt seg over 30 dollar fatet i snart to uker. Med økt etterspørsel som følge av at økonomiene starter opp igjen, samt produksjonskutt, virker risikoen for å havne i en situasjon med akutt ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet å være over for denne gang», skriver Berg.

Det har hittil denne uken vært mye optimisme i markedene, tross at det har vært aggressive signaler mellom USA og Kina til tider. Flere land åpner gradvis mer og mer i kampen mot coronaviruset.

«Den optimistiske stemningen står i kontrast til at uroen mellom Kina og USA kan se ut til å blusse opp igjen. Så langt denne uken ser det ut til at nyheter om økonomienes gjenåpning veier tyngre enn både risiko for handelskrig og en jevn strøm av svake makrotall», skriver Berg.

Oslo Børs la tirsdag på seg 1,48 prosent til 804,86 poeng. Hovedindeksen er over 800 poeng for første gang siden 6. mars.

– Det ser veldig bra ut på børsene nå. Det ser ut som at markedene trekker litt på skuldrene av spenningene mellom USA og Kina. Det virker til at det som styrer markedene nå, er om økonomiene kan åpne opp uten at det blir virusspredning. Så langt ser det slik ut. Jeg tror vi kan se fortsatt positiv utvikling, sa Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, på Finansavisen TV i morgensendingen tirsdag.