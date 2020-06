Fearnley Securities, Pareto Securities og Arctic Securities om Golden Ocean

Golden Ocean hever seg 2,8 prosent på Oslo Børs onsdag til 35,08 kroner, etter å ha presentert et resultat for første kvartal omtrent som ventet.

John Fredriksens tørrlastrederi fikk et driftsresultat på minus 118 millioner dollar i første kvartal 2020, mot 8 millioner dollar i samme kvartal året før og mot Infront-konsensus på minus 12 millioner dollar.

Rederiet tok nedskrivninger på 94,2 millioner dollar relatert til leasede fartøy i første kvartal 2020, og dette var ikke inkludert i konsensusestimatet.

Begrensede nyheter

Ifølge Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby var resultatene på linje med konsensus-forventningene, og at det var begrensede nyheter sett under ett, skriver TDN Direkt.

Analytikerne skriver i en oppdatering at rederiets finansielle posisjon forblir solid med en likviditet på rundt 130 millioner dollar, og ingen forpliktelser rundt driftsinvesteringer etterfulgt av fullført scrubber-program.

Analytikerne påpeker ifølge nyhetsbyrået at Golden Ocean ikke legger frem en guiding for andre kvartal.

«Med foreløpig guiding fra sammenlignbare selskaper og nåværende inntjening, venter vi at ebitda i andre kvartal vil være i nøytralt terrritorium», skriver Fjermestad og Jarlsby.

Estimater justeres ned

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at andrekvartalsestimatene vil justeres ned, og påpeker at selskapet skriver at de «ser en forbedring på mellomlang sikt», en forsiktig tone man kunne forvente.

«Noe svak rapport etter vårt syn, men Golden Ocean har «decent» finansielle muskler til å komme seg gjennom denne krisen», skriver Haavaldsen.

Svakere enn ventet

Arctic Securities skriver ifølge nyhetsbyrået på sin side i en rapport onsdag at resultatene var svakere enn meglerhusets estimater på grunn av høyere enn ventet offhire og marginalt lavere rater.