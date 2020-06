Skal bygge 109 utleieleiligheter

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert avtale med BRABO om bygging av 109 utleieleiligheter i Upplands Väsby , like nord for Stockholm.

Kontrakten, som er en totalentreprise, er på rundt 145 millioner svenske kroner, ekskl. mva.

Leilighetene som skal bygges varierer i størrelse fra ett- til fireromsleiligheter. Total BTA ligger på cirka 10.800 kvadratmeter.

Byggestart er planlagt til tredje kvartal 2020, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2022.

- Etterspørselen etter moderne utleieleiligheter i de store byene i Sverige er god, og dette er den tredje kontrakten for bygging av slike leiligheter vi signerer på kort tid, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast i en melding.