Aksjene stiger på New York-børsen

Fem minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg beskjedne 0,02 prosent og står i 9.342,45 poeng mens Dow Jones står i 25.318,34 poeng etter en oppgang på 1,29 prosent.

Nordea Markets mener at utsiktene til en raskere åpning av økonomiene flere steder i verden, sammen med rekordlave renter, gjør at investorene trekkes tilbake til aksjer til tross for at mange bedrifter sliter.

«Med drahjelp av gjenåpningen etter pandemien, positive selskapsnyheter blant annet relatert til vaksineutviklingen, en høyere oljepris og bedre aktivitet i boligmarkedet enn ventet fikk det amerikanske aksjemarkedet i går, og til tross for den økte risikoen knyttet til forholdet med Kina, en positiv start på uken», skriver DNB Markets i onsdagens rapport.

Mens det var variert stemning på Asia-børsene onsdag, ser det bedre ut i Europa.