Forteller om kreftsamarbeid – ønsker å hente 160 millioner

Ultimovacs har inngått et samarbeid med et såkalt big pharma-selskap og en europeisk klinisk onkologisk studiegruppe for å evaluere selskapets universelle kreftvaksine, UV1, i en ytterligere randomisert fase II-studie.

Samtidig har det blitt kjent at Ultimovacs vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 160 millioner kroner. Antall aksjer som utstedes vil være avhengig av den endelige kursen som bestemmes etter en såkalt bokbyggingsprosess. Den startet klokken 16.30 onsdag og avsluttes senest torsdag klokken 08.00.

Nettoprovenyet vil sikre Ultimovacs’ finansiering av sin del av de forventede prosjektkostnadene i den nye randomiserte fase II-studien.

Gjelsten Holding, Canica, Watrium AS, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Langøya Invest AS, Helene Sundt AS, CGS Holding og Prieta AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for 80 millioner kroner.

Emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.