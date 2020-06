De norske aksjene i USA og Canada

Oslo Børs stengte 0,17 prosent opp onsdag. I USA steg også alle de toneangivende indeksene etter at verdens største økonomi er i ferd med å gjenåpnes. Blant de store indeksene var det Dow Jones som imponerte og steg 2,21 prosent.

Blant de «norske» aksjene merker vi oss at Seadrill steg 0,39 prosent og kan nå handles til 0,52 amerikanske dollar. Oljegiganten Equinor steg også på New York-børsen i dag, og endte opp 1,73 prosent ved stengetid. Aksjen kan nå handles til 15,26 dollar per aksje. På Oslo Børs steg aksjen 1,21 prosent.

Vinneren blant de norske aksjene var tankrederiet Frontline som steg 6,57 prosent på New York-børsen i dag. Kursen var 9,09 amerikanske dollar ved stengetid.

Questerre Energy, som også kan handles på den kanadiske Toronto-børsen, steg også imponerende 4,76 prosent. Kursen står på 0,11 kanadiske dollar per aksje.

Kronen har styrket seg mot de utenlandske valutaene den siste tiden. I skrivende stund handles den amerikanske dollaren til 9,87 kroner, mens den kanadiske dollaren handles til 7,17 kroner.