Fearnley Securities, Pareto Securities og Arctic Securities om Fredlys Hunter Group

Hunter Group stiger på Oslo børs etter å ha lagt frem et driftsresultat på 15,4 millioner dollar i første kvartal 2020, mot minus 0,2 millioner i tilsvarende periode året før.

Som forventet

Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby mener ifølge TDN Direkt resultatene var på linje med deres forventninger.

Rederiet har dekket 89 prosent av dagene for andre kvartal 2020 til en gjennomsnittlig estimert rate på 85.850 dollar pr dag.

Fearnley-analytikerne skriver i en oppdatering at de oppnådde ratene i første kvartal og bookingene for andre kvartal er på linje med sammenlignbare selskaper, noe som ikke bør være for overraskende, ettersom Tankers International Pool er en grei indikator for markedet.

Aksjen opp

For Pareto Securities og Arctic Securities var også resultatene på linje med forventningene.

I oppdateringen før børsåpning torsdag skriver Arctic-analytikerne ifølge nyhetsbyrået at de ventet aksjen vill handles på linje med sammenlignbare selskaper i etterkant av rapporten.

Hunter Group noteres i skrivende stund til 3,75 kroner på Oslo Børs, opp 4,0 prosent.