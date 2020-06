Nervøs start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,2 prosent og står i 9.396,29 poeng mens Dow Jones står i 25.638,86 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

Ifølge Marketwatch er mange tradere bekymret for hva som kan bli utfallet av den økende spenningen mellom stormaktene USA og Kina.

Dagens makro

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 2.123.000 personer sist uke (pr. 23. mai). Ifølge Marketwatch pekte konsensus mot 2.120.000 nye søkere.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 2.438.000 til 2.446.000. Fire ukers snitt gikk fra reviderte 3.044.000 til 2.608.000.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 16. mai på 21.052.000, ned 3.860.000 fra forrige ukes reviderte 24.912.000 (opprinnelig rapportert: 25.073.000).

Samtidig har det blitt kjent at bruttonasjonalproduktet i USA falt med fem prosent i første kvartal 2020. Estimater indikerte et BNP-fall på 4,8 prosent.

Det private forbruket falt 6,8 prosent i kvartalet mens ordreinngangen for varige goder falt 17,2 prosent på månedsbasis i april.