Analytikere tolker Hongkongs fremtid etter kontroversiell Kina-lov

Tidligere i dag ble det kjent at Folkekongressen i Kina har godkjent planene om å innføre en omstridt nasjonal sikkerhetslov i Hongkong.

«Det føles som den første frosten i en ny kald krig. De fleste observatører er enige om at vedtaket vil være dårlig for frihet og uavhengighet i Hongkong. USAs utenriksminister Pompeo beskriver Hongkong som «ikke lenger uavhengig av Kina»», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering torsdag.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Mister spesiell status?

Senioranalytiker Edward Moya i Oanda merker seg at det kinesiske vedtaket ikke ser ut til å sende store bølger gjennom aksjemarkedet.

På Wall Street stiger de tre nøkkelindeksene rundt prosent drøyt halvveis i dagens handel.

«Vedtaket øker forventningene til at Hongkong til slutt kan miste sin spesielle handelsstatus. Det ser usannsynlig ut at USA vil fortsette nedover den veien, ettersom Hongkong er et viktig næringslivsknutepunkt og hjemmet for hundrevis av amerikanske virksomheter. USA ser ut til å posisjonere seg, og gir muligens Kina sjansen til å klargjøre og justere sine intensjoner for Hongkong», skriver Moya i sin oppdatering.

Utløser kapitaltørke?

For Lawler ser det likevel ut som at Kina har tatt en strategisk beslutning om at landet ikke lenger trenger Hongkong som sin portal til verden.

«Fastlandet vil snarere åpnes til nivåer Kina er komfortabelt med. Sikkerhetsloven er dårlig for Hongkong uansett hvordan du ser på det. På kort sikt vil vi se flere protester, og på lengre sikt vil mindre kapital strømme til fra utlandet. Hvor raskt kapitaltørken kommer, kan avhenge av kunngjøringen president Trump skal komme med denne uken om USAs «respons»», fortsetter analysesjefen.