Børsdagen i USA så lenge lys ut i dag. Alle indeksene var grønne, og breddeindeksen S&P 500 var på vei mot å ha det lengste kursrallyet siden februar.

Likevel snudde alle indeksene ned rett før stengetid, etter at den amerikanske presidenten Donald Trump annonserte at han vil holde en pressekonferanse om situasjonen i Kina og Hongkong allerede i morgen. Dette påvirket også de norske aksjene i USA og Canada.

Wall Street-jubel endte brått

To timer før stengetid var norske Golar LNG nesten 7 prosent opp intradag etter at shipping-virksomheten hadde rapportert gode tall med solid drift. Likevel ble aksjen dratt ned i dragsuget etter Trump-nyheter, og endte dagen 1,83 prosent ned på bare 7,52 dollar per aksje – nesten 10 prosent ned fra dagens toppnotering.

John Fredriksens Seadrill falt enda mer, og endte dagen 7,73 prosent ned på New York-børsen. Equinor endte 1,90 prosent ned ved stengetid.