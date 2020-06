Resultater, Norge

Aega

Element

Atlantic Petroleum

Northern Drilling

Northern Ocean

Endúr

PetroNor E&P

Interoil

Borr Drilling

Boa OCV

Boa Offshore

Jinhui

I tillegg avholder Aega, Ice Group, Endúr, Okeanis Eco Tankers og PetroNor E&P alle ordinær generalforsamling.

Makro, Norge (SSB)

Kredittindikator (K2), april

Trafikkulykker med personskade, 2019

Pengemengde, april

Overnattinger, april

Grunnlag for arbeidsgiveravgift, april

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

To timer senere slipper NAV tall for registrert ledighet i mai, mens Norges Bank vil kunngjøre sine valutatransaksjoner for juni.

Resultater, utenlands

Internasjonalt skal selskaper som Hitachi, Mekonomen, Olympus og Yamaha legge frem tall.

Oversikten her.

Makro, utenlands

Japan: arbeidsledighet april (01.30)

Japan: KPI Tokyo-området, mai (01.30)

Japan: detaljhandel, april (01.50)

Japan: industriproduksjon foreløpig, april (01.50)

Storbritannia: Nationwide boligpriser, mai (08.00)

Tyskland: detaljhandel, april (08.00)

Tyskland: importpriser, april (08.00)

Frankrike: endelig BNP, 1. kvartal (08.45)

Frankrike: KPI foreløpig, mai (08.45)

Sverige: handelsbalanse, april (09.30)

Sverige: forbrukerlån, april (09.30)

Sverige: foreløpig BNP, 1. kvartal (09.30)

Eurosonen: M3 pengemengde, april (10.00)

Italia: endelig BNP 1. kvartal (10.00)

Eurosonen: KPI foreløpig, mai (11.00)

Italia: KPI foreløpig, mai (11.00)

USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), april (14.30)

USA: handelsbalanse varer, april (14.30)

USA: grossistlager foreløpig, april (14.30)

USA: Chicago PMI, mai (15.45)

USA: Michigan-indeks endelig, mai (16.00)

Kilder: Oslo Børs, SSB, CNBC, TDN Direkt