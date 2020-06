dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at Oslo Børs vil stige 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet 0-0,4 prosent. Aksjeeksperten tror altså at hovedindeksen vil trosse den urolige stemningen mellom Kina og USA.

Førhandelen hos IG indikerer derimot en time før den ordinære handelen, at det blir en negativ åpning med 0,3 prosent.

Asia

I Asia er det urolig stemning etter at USAs president Donald Trump torsdag kalte inn til en pressekonferanse, som skal finne sted fredag. Det gjør han etter at Kina godkjente en ny sikkerthetslov i Hongkong tidligere denne uken. Wall Street kjørte U-sving da denne innkallelsen ble kjent.

Loven setter til side Hongkongs egen lovgivende forsamling for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet og som utfordrer statens makt.

«Spenningen mellom USAs og Kinas regjeringer omkring Hongkongs sikkerhetslov fortsetter å eskalere. Vi vurderer det slik at spenningen omkring Hongkong, handel, coronaviruset og Sør-Kina-havet ikke vil avta», skriver internasjonal sjeføkonom Joseph Capurso hos Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat.

Kritikere både i Hongkong og internasjonalt frykter loven vil undergrave områdets selvstyre og friheter, som det skulle beholde i 50 år etter at Storbritannias leverte tilbake kolonien til Kina i 1997. USA er sterkt mot dette.

Roger Berntsen mener det er naturlig å anta at Trumps tøffe tone er bevisst strategi før høstens presidentvalg.

«Situasjonen i verdensøkonomien er svært uoversiktlig fra før pga. Covid-19 krisen, derfor er det ikke sikkert at en svekkelse i forholdet mellom USA og Kina vil utgjøre en større forskjell», skriver Berntsen.

I Japan faller Nikkei-børsen 0,27 prosent og Topix-indeksen er ned 0,72 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,52 prosent. Kospi i Sør-Korea er ned 0,13 prosent. Shanghai CSI 300 er opp marginale 0,04 prosent. I Australia er det nedgang på 0,57 prosent.

Wall Street

Som nevnt skiftet Wall Street totalt retning før stengetid i går. Det amerikanske aksjemarkedet var torsdag på vei mot den femte dagen på rad med kursoppgang. Helt til Trump annonserte pressekonferansen om Kina-situasjonen.

Dow Jones falt 0,52 prosent til 25.414,16. Nasdaq ramlet 0,46 prosent til 9.368,99, mens S&P 500 gikk ned 0,21 prosent til 3.029,73.

Olje

Oljeprisen steg ganske bra torsdag kveld, og et fat brentolje ble ved 19-tiden omsatt for 35,76 dollar. Fredag morgen faller prisen 1,16 prosent. Et fat brentolje står nå i 34,96 dollar. WTI-oljen er ned 1,38 prosent til 33,16 dollar fatet.

De amerikanske råoljelagrene steg 7,9 millioner til 534,4 millioner fat sist uke, ifølge tall fra EIA. APIs lagertall viste sist uke en økning på 8,7 millioner fat. Det var ventet at det heller skulle falle litt.

– Memorial Day-helgen brakte ikke amerikanske bilister ut i hopetall som mange markedsoptimister håpet, sier RBC Capital Markets-analytiker Christopher Louney, ifølge TDN Direkt.

Tross litt skuffende lagertall og gnisninger mellom gigantnasjonene Kina og USA, går det mot den femte uken på rad med oppgang i oljeprisen. Den har steget jevnt og trutt den siste tiden etter at produksjonskutt har gått i gang, samt at flere land har gjort gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset. Det øker etterspørselen etter olje.

– Rallyet trenger en pust i bakken, sier Howie Lee, økonom i OCBC, til Reuters.'

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 806,19 torsdag, ett fattig hundredels poeng lavere enn gårsdagens slutt. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6,3 milliarder kroner.

Equinor falt 1,9 prosent til 147,90 kroner, mens Aker BP var ned 3,9 prosent til 165,65 kroner.

Dette skjer i dag

Resultater, Norge

Aega Element

Atlantic Petroleum

Northern Drilling

Northern Ocean

Endúr

PetroNor E&P

Interoil

Borr Drilling

Boa OCV

Boa Offshore

Jinhui

I tillegg avholder Aega, Ice Group, Endúr, Okeanis Eco Tankers og PetroNor E&P alle ordinær generalforsamling.

Makro, Norge (SSB)

Kredittindikator (K2), april Trafikkulykker med personskade, 2019

Pengemengde, april Overnattinger, april

Grunnlag for arbeidsgiveravgift, april

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

To timer senere slipper NAV tall for registrert ledighet i mai, mens Norges Bank vil kunngjøre sine valutatransaksjoner for juni. Det er ventet at regjeringen skal komme med nye krisepakker fredag.

Resultater, utenlands

Internasjonalt skal selskaper som Hitachi, Mekonomen, Olympus og Yamaha legge frem tall.

Makro, utenlands



Japan: arbeidsledighet april (01.30)

Japan: KPI Tokyo-området, mai (01.30)

Japan: detaljhandel, april (01.50)

Japan: industriproduksjon foreløpig, april (01.50)

Storbritannia: Nationwide boligpriser, mai (08.00)

Tyskland: detaljhandel, april (08.00)

Tyskland: importpriser, april (08.00)

Frankrike: endelig BNP, 1. kvartal (08.45)

Frankrike: KPI foreløpig, mai (08.45)

Sverige: handelsbalanse, april (09.30)

Sverige: forbrukerlån, april (09.30)

Sverige: foreløpig BNP, 1. kvartal (09.30)

Eurosonen: M3 pengemengde, april (10.00)

Italia: endelig BNP 1. kvartal (10.00)

Eurosonen: KPI foreløpig, mai (11.00)

Italia: KPI foreløpig, mai (11.00)

USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), april (14.30)

USA: handelsbalanse varer, april (14.30)

USA: grossistlager foreløpig, april (14.30)

USA: Chicago PMI, mai (15.45)

USA: Michigan-indeks endelig, mai (16.00)

Kilder: Oslo Børs, SSB, CNBC, TDN Direkt