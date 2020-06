Grangård: Vi må regne med at arbeidsledigheten blir forholdsvis høy fremover

Klokken 10.00 publiserer NAV registrert ledighet for mai. Vi har mye informasjon allerede ettersom NAV har opprettholdt praksisen med å publisere ukentlige tall for antall arbeidssøkere.

«Her er vi ned fra toppen, men vi understreker at nivåene fortsatt er høye», lyder det fra seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.

Siste tilgjengelige ukestall, tirsdag 19.mai, ble antall helt ledige notert til 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Toppen ble nådd i mars, på 10,7 prosent.

Det er ifølge Grangård grunn til å tro at ledigheten har avtatt videre gjennom mai måned, og han ser for seg at den ble registrert til 6,7 prosent ved utgangen av måneden.

«Nedgangen må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av økonomien, som gjør at flere kan vende tilbake til arbeidet. Men det er langt tilbake til utgangspunktet som var en ledighetsrate noe over 2 prosent», heter det fra seniorøkonomen.

Grangård minner om at Norges Banks Forventningsundersøkelse nettopp har vist en klar svekkelse av sysselsettingsforventningene. Noe som kan innebære at en del av permitteringene heller vil gå over til oppsigelser.

«Vi må altså regne med at arbeidsledigheten blir forholdsvis høy i årene fremover, selv om den skal ned fra de spesielt høye nivåene vi har observert i det siste», skriver Grangård.