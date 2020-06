Dane Cekov: – Det er surt i aksjemarkedet

«Det er surt i aksjemarkedet for øyeblikket. Investorene er tilbakeholdne og venter på Trumps pressekonferanse senere i dag, hvor han vil presentere USAs motsvar til Kina, etter at landet i går vedtatte den omstridte sikkerhetsloven for Hongkong. Spenningen mellom USA og Kina har gradvis økt den siste tiden», skriver Cekov i Nordeas morgenrapport fredag.

USAs president Donald Trump innkalte torsdag til en pressekonferanse som holdes fredag. Det gjorde han etter at Kina godkjente en ny sikkerhetslov i Hongkong. Wall Street kjørte U-sving da denne innkallelsen ble kjent.

Ny handelskrig?

Loven setter til side Hongkongs egen lovgivende forsamling for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet og som utfordrer statens makt.

Investorer er nå redde for at det kan bli ny handelskrig mellom USA og Kina. Stormaktene ble enige om en handelsavtale for ikke mange måneder siden.

«Trump har vært svært misfornøyd med Kinas håndtering av coronaviruset, og at en ny presidentperiode kan ryke grunnet skaden som er blitt påført økonomien. Han vil trolig fortsette å skylde på Kina for å lede oppmerksomheten bort fra egne feil. Hverken Trump eller Xi Jinping har lyst til å fremstå som svake ledere, men samtidig har nok ingen av dem virkelig lyst til å starte en ny handelskrig som kan bremse gjeninnhentingen», skriver Cekov.

– Kan bremse oppgangen

De fleste asiatiske børsene faller fredag. Førhandelen på Wall Street peker også godt nedover med 0,4-0,6 prosent.

«Når det gjelder aksjemarkedet, må investorene igjen leve med økt spenning mellom de to landene, i hvert fall mot presidentvalget i USA. Det kan bremse oppgangen vi har sett i aksjemarkedet siden mars. Samtidig trekker svært lavere renter og den såkalte TINA-effekten (There Is No Alternative) i positivt retning», sier Cekov.

– Trump er på offensiven

Det kom nye jobbtall fra USA torsdag. Antall nye søkere til ledighetstrygd var på 2,1 millioner personer. Men Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets er klar på at årsaken til at stemningen surnet i aksjemarkedet i går skyldes utspill fra Trump.

I tillegg til Kina-situasjonen, har Trump fått mye oppmerksomhet for sin konflikt med Twitter. Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk.

Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Før han torsdag undertegnet en presidentordre som åpner for endringer i en lov som beskytter sosiale medier.

«Donald Trump er på offensiven igjen, ikke bare mot Kina, med nå også mot sosiale medier, først og fremst det han selv bruker aller mest, nemlig Twitter. Etter at selskapet har lagt til såkalte faktasjekknoter på to av Trumps tweeter denne uken, har Trump gått til frontalangrep mot Twitter (på Twitter), og blant annet anklaget det for å begrense ytringsfriheten», skriver Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.